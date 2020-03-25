Hakkari Valisi Akbıyık, sokağa çıkamayanlarla görüntülü konuşma yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari Valisi Akbıyık, sokağa çıkamayanlarla görüntülü konuşma yaptı - Son Dakika

Hakkari Valisi Akbıyık, sokağa çıkamayanlarla görüntülü konuşma yaptı

7 saat önce

Hakkari Valisi Akbıyık, sokağa çıkamayanlarla görüntülü konuşma yaptıHAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü kişilerle görüntülü görüşme gerçekleştirip, yanlarında olduklarını söyledi.

Hakkari Valisi Akbıyık, sokağa çıkamayanlarla görüntülü konuşma yaptı, System.String[]

Hakkari Valisi Akbıyık, sokağa çıkamayanlarla görüntülü konuşma yaptı

HAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü kişilerle görüntülü görüşme gerçekleştirip, yanlarında olduklarını söyledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sokağa çıkma kısıtlaması olan ve ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılananlar ile telefonla görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Akbıyık, ihtiyaç sahiplerine Valilik olarak desteklerini iletti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atagün Aydın'ın da hazır bulunduğu görüntülü görüşmede vatandaşların talebi doğrultusunda ihtiyaçları giderildi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN SELAMLARINI İLETTİK'

Hakkari Valiliği resmi internet sitesinden görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bulak Mahallesi sakinlerinden 71 yaşındaki Abdurrahman Taş, Sümbül Mahallesi sakinlerinden 60 yaşındaki şehit korucu eşi Gürciye Keskin, Şemdinli İlçesi Beşevler Mahallesi'nde ikamet eden 72 yaşındaki şehit korucu babası Şükrü Nurçin, Keklikpınar Mahallesi sakinlerinden 66 yaşındaki koah hastası Ali Demir, Çukurca İlçesi Emirşaban Mahallesi sakinlerinden 70 yaşındaki Nurullah Ertunç, Çukurca İlçesi Köprülü Köyünde ikamet eden 85 yaşındaki Fatma Taş, Yüksekova İlçesi Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden 54 yaşındaki şehit eşi Feride Genç ile telefonla görüntülü görüşe sağlayarak Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın selamlarını ileterek devletimizin bütün kurumlarıyla yanlarına olduğunu iletildi."


Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:49 Kaynak: DHA

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