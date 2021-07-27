Hakkari Valisi Akbıyık'tan esnaf ziyareti - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, akşam saatlerinde esnafları ziyaret etti.

Vali Akbıyık, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek bol ve bereketli kazançlar diledi. Vali Akbıyık, esnaflara korona virüs ile ilgili alınan tedbirlere uymalarını ve mutlaka maske takmaları gerektiğini tekrar hatırlattı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren, esnaflar ziyaretlerinden Vali Akbıyık'a teşekkür ettiler. - HAKKARİ