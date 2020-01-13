Hakkari Valisi Akbıyık'tan 'Kapan-3' bölgesinde inceleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari Valisi Akbıyık'tan 'Kapan-3' bölgesinde inceleme - Son Dakika

Hakkari Valisi Akbıyık'tan 'Kapan-3' bölgesinde inceleme

6 saat önce

HAKKARİ'de, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kapan-3 Kavaklı' operasyonu sürdürülürken, Vali İdris Akbıyık bölgede incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi Akbıyık'tan 'Kapan-3' bölgesinde inceleme, System.String[]

HAKKARİ'de, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kapan-3 Kavaklı' operasyonu sürdürülürken, Vali İdris Akbıyık bölgede incelemelerde bulundu.

Terör örgütü PKK'nın eylem yapamaz hale getirildiği 'Kıran' operasyonlarının devamında; kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek, takviye edilmelerini önlemek amacıyla Hakkari Jandarma Komutanlığı'nca 'Kapan-3 Kavaklı' operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Hakkari'de jandarma komando, jandarma özel harekat timlerinin yanı sıra polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan toplam 825 kişilik personelle operasyonun yürütüldüğünü belirtildi. Hakkari Valisi Akbıyık da bölgeye giderek, incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kavaklı, Kato, Marinos, Karanlık Dağları, Işıklı ve Geçitli bölgelerinde ortak yürütülen operasyonla ilgili gelişmeleri yerinde takip edip, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk'ten bilgi aldı. Vali Akbıyık, operasyonun kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Bu operasyonu 55 timden oluşan 825 personelle yapıyoruz. Jandarma özel harekat timlerimiz, jandarma komandolarımız, polis özel harekat timlerimiz ve güvenlik korucularımızla beraber Hakkari'de bir tane dahi terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız devam edecek. Operasyonda kapsamında 4 barınak ve sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiş olup, sığınak ve barınakların içerisinde; 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 17 adet patlamaya hazır vaziyette EYP düzeneği, 2 adet jeneratör, 1 adet sığınak yapımında kullanılan hilti, 3 adet termal şemsiye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi" diye konuştu.

Hakkari'de, 2019 yılında PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelenin çok başarılı geçtiğini de kaydeden Vali Akbıyık, "2019 yılında 94 terörist etkisiz hale getirilmiş, 3 terörist sağ olarak yakalanmış, 51 terörist de güvenlik güçlerimizin iknaları sonucu teslim olmuştur. Hedefimiz Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Hakkari'de de bir tane dahi terörist kalmamasıdır. İlimiz son yıllarda tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor. İnşallah bundan sonra Hakkari halkı da daha huzurlu, daha güvenli bir ortamda yaşayacak. Ben buradan bu operasyonlara katılan, 2019 yılında gerçekten büyük başarılara imza atan kahraman güvenlik güçlerimize ve tüm birimlerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun" dedi.


Hakkari, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Estetik operasyonların püf noktaları neler? İşte uzmanından tüyolar
Mardin'de tutuklanan rahip Sefer Bileçen, teröristleri manastırda saklamış Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:36 Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
19:36 Vali Yardımcısı İmamgiller, mezarı başında anıldı - Son Dakika
19:36 Aranan şüpheli yol uygulamasında yakalandı - Son Dakika
19:35 Ayakkabı topuğuna eroin saklamış - Son Dakika
19:35 Mersin bakan pakdemirli, 'bobo'ya sahip çıktı - Son Dakika
19:32 Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 19:43:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari Valisi Akbıyık'tan 'Kapan-3' bölgesinde inceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]