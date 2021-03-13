Hakkari Valisi Akbıyık'tan "terörün finans kaynağı uyuşturucu"yla mücadelede kararlılık vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Hakkari Valisi Akbıyık'tan "terörün finans kaynağı uyuşturucu"yla mücadelede kararlılık vurgusu Açıklaması

13.03.2021 11:45
Hakkari Valisi Akbıyık'tan

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte uyuşturucuya geçit vermeyeceklerini söyledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte uyuşturucuya geçit vermeyeceklerini söyledi.

Akbıyık, Valilikte düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Yüksekova ilçesinin Esenyurt Mahallesi'nde 7 ton 420 kilogram asetik anhidrit ele geçirdiğini hatırlattı.

Terör örgütü PKK'nın en büyük finans kaynağının uyuşturucu olduğuna ve bu tür operasyonların büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Akbıyık, şöyle konuştu:

"Bu operasyon onlara vurulmuş önemli bir darbedir. Önceki gün de İl Jandarma Komutanlığımız yarım ton civarında metamfetamin ve eroin ele geçirmişti. 2021 yılında toplam 1 ton 381 kilo 737 gram eroin maddesi ele geçirdik. Yine bu yıl şu anda 10 ton 892 kilo asetik anhidrit ele geçirdik. 2020'de ise toplam eroin miktarı 2 ton 131 kiloydu. Bizim son yıllarda ele geçirdiğimiz en yüksek eroin maddesiydi. Yine geçen yıl toplam 5 ton 368 kilo asetik anhidrit ele geçirmiştik."

Bu yıl ele geçirilen asetik anhidritten yaklaşık 6 ton eroin üretilebileceğine işaret eden Akbıyık, şunları kaydetti:

"Terörle mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İçişleri Bakanımızın koordinasyonu ve talimatlarıyla tüm birimlerimizle jandarmamız, emniyetimiz, kara kuvvetlerimiz, güvenlik korucularımızla devam ediyor. Son terörist kalmayıncaya kadar devletimizin içeride ve dışarıda mücadelesi devam edecektir. Terörün en büyük destekçisi, en büyük finans kaynağı eroin maddesi ve insan kaçakçılığı. İlimizin sınır olması hasebiyle maalesef bu tür girişler de olabiliyor. Bunları en üst düzeyde mücadelemizle önlüyoruz. Bu vesileyle çocuklarımızın, insanımızın zehirlenmesini engellemiş oluyoruz. İnşallah uyuşturucuyu sonuna kadar bitireceğiz ve Hakkari'den, Yüksekova'dan uyuşturucu geçemeyecek."

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da katıldı.

Uyuşturucu, Hakkari, Finans, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari Valisi Akbıyık'tan 'terörün finans kaynağı uyuşturucu'yla mücadelede kararlılık vurgusu Açıklaması - Son Dakika


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