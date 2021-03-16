Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Valisi Bilmez'i ziyaret etti - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i, Büyükşehir Belediyesindeki makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Van'a gelen Akbıyık, Bilmez tarafından karşılandı.

Belediye Şeref Defterini imzalayan Akbıyık, Bilmez ile bir süre görüştü.

Bilmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akbıyık'a teşekkür etti.