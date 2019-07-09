Hakkari Valisi Akbıyık tarihi medresede incelemede bulundu
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Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kentte Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen Meydan Medresesi'nde incelemelerde bulundu.
Hakkari Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:59 Kaynak: AA
Valisi İdris Akbıyık, kentte Osmanlı İmparatorluğu
döneminde inşa edilen Meydan Medresesi'nde incelemelerde bulundu.
Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vali Akbıyık, Hakkari Üniversitesince yürütülen, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen "Hakkari'nin Turizm Merkezi Meydan Medresesi" projesi kapsamında restorasyon çalışmaları devam eden medreseyi ziyaret etti.
Çalışmaları inceleyen Akbıyık, Proje Koordinatörü Öğretim Üyesi Murat Adıyaman
'dan bilgi aldı.
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