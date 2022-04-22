Hakkari Valisi Akbıyık temsili olarak makamını öğrencilere devretti - Son Dakika
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Hakkari Valisi Akbıyık temsili olarak makamını öğrencilere devretti

22.04.2022 16:19
Hakkari Valisi Akbıyık temsili olarak makamını öğrencilere devretti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamında iki öğrenciye temsili olarak koltuğunu devretti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamında iki öğrenciye temsili olarak koltuğunu devretti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, öğretmen ve öğrencileri makamında kabul etti.

Öğrencilerden Bade Öztürk ve Elvan Fırat Durmaz'a temsili olarak koltuğunu devreden Akbıyık, bayramını kutladığı çocuklara tablet ve kitap hediye etti, başarı diledi.

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Hakkari, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari Valisi Akbıyık temsili olarak makamını öğrencilere devretti - Son Dakika


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