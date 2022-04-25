Hakkari Valisi Akbıyık, teröristlerce şehit edilen vatandaşın ailesiyle iftar yaptı - Son Dakika
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Hakkari Valisi Akbıyık, teröristlerce şehit edilen vatandaşın ailesiyle iftar yaptı

25.04.2022 23:11
Hakkari Valisi Akbıyık, teröristlerce şehit edilen vatandaşın ailesiyle iftar yaptı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edilen Arif Sevinç'in ailesiyle iftar yaptı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edilen Arif Sevinç'in ailesiyle iftar yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, iftarda terör örgütü tarafından 2020'de şehit edilen Sevinç'in ailesine konuk oldu.

Akbıyık, iftar yaptığı aile bireyleriyle sohbet etti, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Evdeki öğrencilere tablet ve kitap hediye eden Akbıyık, daha sonra Yur ailesini ziyaret ederek, aile fertleriyle sohbet etti.

Hakkari Valisi Akbıyık, teröristlerce şehit edilen vatandaşın ailesiyle iftar yaptı
Hakkari Valisi Akbıyık, teröristlerce şehit edilen vatandaşın ailesiyle iftar yaptı
Hakkari Valisi Akbıyık, teröristlerce şehit edilen vatandaşın ailesiyle iftar yaptı

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Hakkari, Şehit, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari Valisi Akbıyık, teröristlerce şehit edilen vatandaşın ailesiyle iftar yaptı - Son Dakika


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