Hakkari Valisi Akbıyık, trafik kazasında yaralanan Kızılay Şube Başkanı Bozkurt'u ziyaret etti - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, trafik kazasında yaralanan Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Sabah saatlerinde Depin mevkisinde ticari taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Türk Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Akbıyık, acil serviste müşahede altında tutulan Bozkurt'u ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bozkurt ile bir süre sohbet eden Akbıyık, Türk Kızılay'ın 152. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Diğer yaralıları da ziyaret eden Akbıyık'a İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara eşlik etti.