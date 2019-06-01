Son Dakika Haberleri: Hakkari Valisi Akbıyık, yaralı askeri ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari Valisi Akbıyık, yaralı askeri ziyaret etti

20 dakika önce

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki başlattığı Pençe Harekatın'da yaralanan askeri tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hakkari Valisi Akbıyık, yaralı askeri ziyaret etti, System.String[]
HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki başlattığı Pençe Harekatın'da yaralanan askeri tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
TSK'nın, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, 27 Mayıs'ta başlattığı Pençe Harekatı'nda dün teröristlerce önceden tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanan askerin Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve beraberindeki Hakkari il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte yoğun bakım servisinde tedavi gören askeri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Yaralı askerin sağlık durumu ile ilgili bilgi alan Vali Akbıyık,TSK'nın teröristlere yönelik başlattığı operasyonun tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirterek, "Pençe operasyonu kapsamında yaralanan askerimizi ziyaret ettik. Durumu gayet iyi operasyon gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. İnşallah yurt içinde ve yurt dışında tek terörist kalmayıncaya kadar devletimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin mücadelesi sürecektir. Ben buradan kahramanlarımıza başarılar diliyorum"dedi.


- Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:56 Kaynak: DHA
PKK, Irak, TSK, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı Motosikletli saldırganlar, fırının önünde bekleyen kadına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada İstanbul seçim anketi sonuçları! 4 anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı! MHP'den bedelli askerlik için yaş önerisi: 27 yaşını bitirenlere öncelik tanınmalı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 22:16:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari Valisi Akbıyık, yaralı askeri ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]