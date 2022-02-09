Hakkari Valisi Akbıyık, yeni açılan kütüphanede öğrencilerle söyleşi yaptı - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Güzel Sanatlar Lisesi'nde açılışını yaptığı kütüphanede öğrencilerle söyleşi yaptı.

Hayırsever iş insanı İsmet Ölmez tarafından Merzan Mahallesi'ndeki Güzel Sanatlar Lisesinin giriş katında kurulan kütüphane törenle hizmete girdi.

Vali Akbıyık, açılışta yaptığı açıklamada, Kütüphanesiz Okul Kalmasın kampanyası kapsamında kent genelindeki 110 okulda kütüphane kurulduğunu aktardı.

Kentin her alanda geliştiğini ve devlet olarak tüm imkanları eğitim için seferber ettiklerini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Üniversite ve lise sınavlarında bunun yansımalarını görüyoruz. Hakkari, her alanda dönüşüyor. Geçtiğimiz gün düzenlediğimiz festivale yaklaşık 20 bin insan katıldı. Çocuklarımız, gençlerimiz milli takımlarda ulusal ve uluslararası birçok müsabakalarda yer alıyorlar. Eğitim kurumlarımız fiziki olarak çok iyi durumda. Üç yılda 40 yakın proje yaptık. Amacımız Hakkarili çocukların eğitimin farkında olmasını sağlamak ve potansiyellerini iyi şekilde ortaya çıkarmak. Yeni kütüphanemiz hayırlı olsun."

Akbıyık, ardından Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve öğrencilerle kütüphanenin açılışını yaptı.

Öğretmen ve öğrencilerin müzik dinletisinden sonra Akbıyık, "Gençlik ve Gelecek" temalı söyleşide öğrenci ve öğretmenlerin sorularını yanıtladı, tecrübelerini paylaştı.