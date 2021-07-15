Kamu-Der'den Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık'a plaket - Son Dakika

Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ, dernek tarafından "yılın en başarılı valisi" seçilen Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı ziyaret ederek plaket takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, kentte yaptıkları hizmet ve yatırımlardan dolayı verdikleri ödül dolayısıyla Başkan Baştuğ ve yönetimine teşekkür etti.

Her alanda dönüşüm ve gelişim yaşanan kentin daha yaşanabilir olması yönünde ilerlediğine vurgu yapan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hakkari'de birçok problem çözüme kavuşuyor. Çok şükür terör yok. 2 yıldır terör örgütüne bir kişi dahi katılmadı. Tek tük olsa da onların gereğini silahlı kuvvetlerimiz askerimiz, jandarmamız ve polisimiz yapıyor. Hakkari artık şiddetle ve terörle anılmıyor. Hakkari'de yatırım ve hizmet seferberliği yaşanıyor. Yüksekova'da TOKİ konutlarının kura çekme programı vardı. 3 bin 200 konut bitti, vatandaşlarımız yerleşmeye başladı. Organize Sanayi Bölgesinin alt yapısına başladık. Çok kısa sürede bitecek ve vatandaşlarımızın hizmetine girecek. Sağ olsun Kamu-Der genel Başkanı bu yaptıklarımızı dergilerinde paylaştılar."

Başkan Baştuğ da Kamu-Der olarak saha çalışma sonucu bu tespiti yaptıklarını belirterek, "2 Temmuz'da Ankara'da yapılan törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın gündemi olduğundan dolayı katılamadı. Öyle duyarlı ve çalışkan valililerimizi ziyaret edip tanışmak, ödülü makamında verip onure etmek bizim de boynumuzun borcudur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Baştuğ, Vali Akbıyık'a plaket takdim etti.