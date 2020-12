Hakkari Valisi Akbıyık yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentteki yol çalışmalarını inceledi.

Bağlar Mahallesi sanayi yolunda yapılan asfalt çalışmalarını denetleyen Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 22 kilometre yolu asfaltladıklarını söyledi.

Hedeflerinin 40 kilometre yolu asfaltlamak olduğunu anlatan Akbıyık, "İnşallah ara sokaklarda dahil hepsini yapacağız. Toplu taşımadan, ulaşıma, çevreden spora, kültüre her aladan güzel projelerimiz var. Hakkari'nin içme suyu problemini yaptığımız sondajlarla hal ediyoruz. Depin'de sosyal tesis alanı, su sporları kamp ve binamız yapılacak." dedi.

Mergabütan Kayak Merkezinde otel çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:

"Yeni bir kar makinesi aldık. Spor sahalarımızda tribün, soyunma odaları bitmek üzere. Öğretmenler evi inşaatı bitti. Hakkari'nin her yerinde büyük bir seferberlik ile çalışmalara devam ediyor. Her yer inşaat alanı. Hakkari halkı bu yapılanlarla altyapı, üstyapı her konuda sosyal, kültürel ve ekonomik her konuda daha iyi hayat şartlarına kavuşacak."