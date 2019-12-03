Son Dakika Haberleri: Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AA'nın

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Akbıyık, AA muhabirlerinin yurt içinden ve dışından çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün " Çukurca'da çeltik tarlası", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Oylamada yer alan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Akbıyık, "Fotoğrafları seçmekte zorlandık. Ülkemizin bütün güzellikleri, ince detayına kadar fotoğraflara yansımış. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bizce hepsi de birinciliğe layıktır." dedi.

Ali İhsan Öztürk, Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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