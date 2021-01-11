Hakkari Valisi İdris Akbıyık, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan yerel ve ulusal basın çalışanlarıyla bir araya geldi.

Polisevi'nde düzenlenen programda Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, gazetecilerin gününü kutladı.

Akbıyık, basın mensuplarının zorlu bir görev icra ettiklerini belirterek, onlarla bir arada bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Basın mensupları da Akbıyık ve protokol üyelerine teşekkür etti.