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Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın tercihi "Yerel kayakçılar" başlıklı fotoğraf oldu - Son Dakika

Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın tercihi "Yerel kayakçılar" başlıklı fotoğraf oldu

17.12.2021 16:54
Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın tercihi "Yerel kayakçılar" başlıklı fotoğraf oldu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Akbıyık, AA muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Spor kategorisinde Sıraç Karadeniz'in çektiği "Yerel kayakçılar" başlıklı fotoğrafı oylayan Akbıyık, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşam kategorisinde ise İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Akbıyık, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik ederek, yarışmadaki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Sporda Şemdinlili gençlerin kendi yaptıkları tahta kayaklarla kayak yaptığı fotoğrafı seçtiğini belirten Akbıyık, "Yaşam kategorisinde, şehit Uzman Çavuş'un köpeğinin sahibine sevgisini gösteren fotoğrafı tercih ettik. Şehidimize Allah rahmet eylesin. Diğer kategoride de İdlib'de Rus savaş uçaklarının saldırısında yaralanan çocukların fotoğrafı çok dramatik. O fotoğrafı da seçtik." diye konuştu.

Muhammed Said, Karadeniz, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın tercihi 'Yerel kayakçılar' başlıklı fotoğraf oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın tercihi "Yerel kayakçılar" başlıklı fotoğraf oldu - Son Dakika
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