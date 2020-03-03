Hakkari Valisi İdris Akbıyık, muhtarlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari Valisi İdris Akbıyık, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, muhtarlarla buluştu

6 saat önce

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, muhtarlarla buluştu, System.String[]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediye binasında düzenlenen toplantıda konuşan Akbıyık, belediyede göreve geldikleri 4 aylık sürede kente hizmet etmeye gayret ettiklerini söyledi.

Kentin daha yaşanabilir hale gelmesi ve daha iyi imkanlara sahip olması için muhtar, kurum müdürleri ve devletim tüm birimleriyle koordinasyon halinde çalıştıklarını vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Büyük bir kıştan geçiyoruz. Karla mücadelede Hakkari Belediyesi olarak çok başarılı hizmet verdik. Hiçbir vatandaşımız mağdur kalmadı. Muhtarlarımızla zaman zaman bu toplantıları yapıyoruz. Bugün de bugüne kadar yaptıklarımızı, yapacaklarımızı ve projelerimizi paylaşacağız."

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Darbeci Hafter, Suriye'de büyükelçilik açıyor
Umreden gelen yolculara İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs kontrolü yapıldı Son Dakika: Haliç Köprüsü'nde alev alev yanan araç trafiği durma noktasına getirdi Son Dakika: ABD, Türkiye'ye mühimmat desteği vermek istiyor

Son Dakika Haberleri
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 18:31:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari Valisi İdris Akbıyık, muhtarlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]