Hakkari Valisi İdris Akbıyık sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık 14 Mart Tıp Bayramı dolasıyla kentteki sağlık kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan Akbıyık, tüm sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele döneminde canla başla çalıştığını ve büyük fedakarlıkta bulunduğunu ifade etti.

Hakkari'de sağlık alanında çok güzel gelişmelerin yaşandığını belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"Başarılı bir grafik çiziyor sağlık teşkilatımız. Sağlık Müdürümüzü, başhekimimizi ve tüm sağlık çalışanlarını tek tek tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanımızın destekleri ile ilimizde birçok sağlık yatırımı devam ediyor. Özellikle Hakkari merkezde kalp merkezini açmış olmamız büyük bir gelişme. Hastanemiz 3. basamak hastane olma yolunda ilerliyor. Her alanda hastanemizi destekliyoruz. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile beraber polisimizle, jandarmamızla, kaymakamlarımızla, koronavirüsle mücadelede sağlık teşkilatımız çok iyi bir sınav veriyor. Türkiye genelinde iyi durumdayız ancak ilimizde de geçtiğimiz hafta bir artış söz konusu. Doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarken, kurallara uyulması çağrısında bulunuyoruz. Hakkarimiz hep Mavi'de kalsın."

Vali Akbıyık'a İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Kara ve sağlık kurumlarının yöneticileri eşlik etti.