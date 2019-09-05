Hakkari valisi'nden, terörden temizlenen dağlardaki güvenlik güçlerine ziyaret

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, terörden temizlenen Yüksekova ilçesinin 3 bin 365 rakımlı İkiyaka Dağları'nda vatan savunması yapan asker ve güvenlik korucularıni ziyaret edip, moral verdi. Akbıyık, İkiyaka dağlarındaki Göllerbaşı, Düztepe, Binbir Kapı ve 3 bin 365 rakımlı tepe üs bölgelerine bina, kule ve güvenlik yolları yapıldığını söyledi.

Hakkari'yi de kapsayan Kıran-2 operasyonu devam ederken, Hakkari Valisi İdris Akbıyık da Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ile birlikte bina, kule ve güvenlik yol çalışmalarının yapıldığı İkiyaka dağlarında vatan savunması yapan asker ve güvenlik korucularını ziyaret edip, moral verdi.

Dağa harikası manzarasıyla herkesi büyüleyen İkiyaka dağlarındaki Cilo Sat göllerini ve karla kaplı bölgeleri gezen Vali Akbıyık, bölgede artık dağcıların ve vatandaşların rahatlıkla gelerek buralarda piknik yaptıklarını söyledi.

BURASI, TÜRKİYE'NİN ALPLERİ

Vali Akbıyık, Türkiye'nin Alpleri olarak bilinen bölgede halen kar bulunduğunu belirterek, "İkiyaka dağlarında Kara Kuvvetleri ve Jandarma Komutanlıklarımızın üs bölgeleri var. Biz de İkiyaka dağlarındaki Gölerbaşı, Binbir Kapı, Düztepe ve 3 bin 365 tepe üs bölgelerinde yapılan binalarımızı, kulelerimizi ve güvenlik yollarımızı kontrol etmek amacıyla bugün buraya geldik. Şu anda da Sat göllerindeyiz. Burası 3 bin 200 rakım ve halen kar var. Burası Türkiye'nin Alpleri diyebileceğimiz vatanın cennet köşelerinden biri. Eski günler artık geride kaldı. Vatandaşlarımız, dağcılarımız rahatlıkla buralara gelerek piknik yapabiliyorlar. Bunları da yerinde gördük" dedi.