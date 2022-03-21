HAKKARİ VALİSİ NEVRUZ ATEŞİNİN ÜZERİNDEN ATLADI; VATANDAŞLARLA HALAY ÇEKTİ - Son Dakika
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HAKKARİ VALİSİ NEVRUZ ATEŞİNİN ÜZERİNDEN ATLADI; VATANDAŞLARLA HALAY ÇEKTİ

21.03.2022 16:45

HAKKARİ'de, valilik ve belediye tarafından organize edilen nevruz kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.

HAKKARİ'de, valilik ve belediye tarafından organize edilen nevruz kutlaması renkli görüntülere sahne oldu. Nevruz ateşini, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık yaktı. Vali Akbıyık, üzerinden atladığı ateşin etrafında vatandaşlarla kol kola girerek halay çekti.

Hakkari'deki nevruz kutlaması,Atatürk Kültür Merzezi önünde düzenlendi. Etkinliğe Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Nevruz ateşini ise Vali Akbıyık yaktı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapılmasının ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Etkinlikte ayrıca Hakkari yöresinin kültürünü temsil eden yöresel uzun havalar, Türkçe ve Kürtçe türküler seslendirildi. Nevruz ateşini ise Vali Akbıyık yaktı. Akbıyık, yakılan ateşin üzerinde atladı.Akbıyık, daha sonra vatandaşlarla kol kola girerek halay çekti.(DHA)

HAKKARİ VALİSİ NEVRUZ ATEŞİNİN ÜZERİNDEN ATLADI; VATANDAŞLARLA HALAY ÇEKTİ
HAKKARİ VALİSİ NEVRUZ ATEŞİNİN ÜZERİNDEN ATLADI; VATANDAŞLARLA HALAY ÇEKTİ
HAKKARİ VALİSİ NEVRUZ ATEŞİNİN ÜZERİNDEN ATLADI; VATANDAŞLARLA HALAY ÇEKTİ

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Mustafa Kemal Atatürk, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAKKARİ VALİSİ NEVRUZ ATEŞİNİN ÜZERİNDEN ATLADI; VATANDAŞLARLA HALAY ÇEKTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: HAKKARİ VALİSİ NEVRUZ ATEŞİNİN ÜZERİNDEN ATLADI; VATANDAŞLARLA HALAY ÇEKTİ - Son Dakika
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