Hakkari valisi, terörden temizlenen şine köprüsü'ndeki askerleri ziyaret etti
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HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, daha önce yoğun terör olaylarının yaşandığı Şine Köprüsü'nde görev yapan askerleri ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:21 Kaynak: DHA
HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, daha önce yoğun terör olaylarının yaşandığı Şine Köprüsü'nde görev yapan askerleri ziyaret etti. Hakkari
ve çevresinde terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonlar devam ederken, Vali İdris Akbıyık da İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
ile birlikte merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Hakkari- Çukurca
yolundaki Şine Köprüsü'ne giderek incelemelerde bulundu. Daha önce yoğun terör olaylarını yaşandığı bölgede inceleme yapan Akbıyık, etrafı dağlarla çevrili bölgede görevli askerlerle bir süre sohbet edip, başarı dileklerinde bulunarak, hatıra fotoğraf çektirdi.
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