Hakkari Valisi Akbıyık, selden zarar gören köyde inceleme yaptı - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaşanan sel ve taşkın nedeniyle zarar gören Taşbaşı köyünde incelemelerde bulundu.

Köyde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Akbıyık, köy sakinleriyle bir süre görüştü.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, burada yaptığı açıklamada, birkaç gündür kentte sağanağın etkili olduğunu söyledi.

Hakkari'nin yaklaşık 20 köyünde sağanak nedeniyle çeşitli hasarların meydana geldiğini anlatan Akbıyık, şöyle dedi:

"Derecik ve Çukurca ilçelerimizin yolu aşırı yağışlardan dolayı kapanmıştı. Bugün çok şükür büyük oranda yollarımızı yaptık. İlçelerimize kısa bir aradan sonra tekrar geçiş verdik. Taşbaşı köyümüzde derenin taşması nedeniyle bir tehlike oluşmuş durumda. Şu anda bütün birimlerimiz dünden itibaren gerekli çalışmaları yapıyor. Allaha şükür bir can kaybı yok. İçme suyu, yol ve diğer hasarları devletimizin imkanları ile gideriyoruz."

Akbıyık'a incelemelerinde Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar ve ilgili kurum amirleri de eşlik etti.