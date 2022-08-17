Vali Akbıyık, vatandaşlarla açık havada film izledi - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Akbıyık, vatandaşlarla açık havada film izledi

17.08.2022 11:14
Vali Akbıyık, vatandaşlarla açık havada film izledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, açık hava sineması etkinliğinde çocuk ve vatandaşlarla film izledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, açık hava sineması etkinliğinde çocuk ve vatandaşlarla film izledi.

Hakkari Belediyesinin "Hakkari'de Hayat Var" sloganıyla düzenlediği kültür ve sanat faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda Kent Park'ta gerçekleştirilen etkinliğe katılan Vali Akbıyık, çocuk ve vatandaşlara mısır ikram etti.

Daha sonra katılımcılarla film izleyen Akbıyık, bu tür etkinliklerde vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

YORUMLAR
500
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çakır, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çakır, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı Hakkari'de 15 günlük yasaklanma kararı Hakkari'de 15 günlük yasaklanma kararı
Kaynak: AA

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Akbıyık, vatandaşlarla açık havada film izledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:08 Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı
10:54 Güne yükselişle başlayan dolar 17,96 liradan alıcı buluyor
10:45 50 yaşındaki Defne Samyeli'nden bikinili paylaşın! Düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı
10:52 Ayakta durmakta güçlük çeken sarhoşların ilginç kavgası görüntülendi
10:35 Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku arttı! Bir yıl içinde 182,5 milyar dolar dış borç ödenmesi gerekiyor
10:11 Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı: Herkes her şeyi öğrenecek
10:13 Polisi harekete geçiren olay! Kocasını toprağa gömerken görüntülendi
10:09 MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacıya Mehmet Yalçınkaya'dan sert tepki
10:05 Alçak saldırıda yaralanan askerimiz şehit düştü! Acı haberi bakanlık duyurdu
10:04 Borsa İstanbul'da güne rekor seviyeden başlandı! BIST endeksi yüzde 0,53 artış gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 11:19:13. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Akbıyık, vatandaşlarla açık havada film izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement