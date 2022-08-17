Vali Akbıyık, vatandaşlarla açık havada film izledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, açık hava sineması etkinliğinde çocuk ve vatandaşlarla film izledi.

Hakkari Belediyesinin "Hakkari'de Hayat Var" sloganıyla düzenlediği kültür ve sanat faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda Kent Park'ta gerçekleştirilen etkinliğe katılan Vali Akbıyık, çocuk ve vatandaşlara mısır ikram etti.

Daha sonra katılımcılarla film izleyen Akbıyık, bu tür etkinliklerde vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.