Hakkari Valisi Akbıyık oyun parkının açılışını yaptı - Son Dakika
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Hakkari Valisi Akbıyık oyun parkının açılışını yaptı

23.08.2022 22:06
Hakkari Valisi Akbıyık oyun parkının açılışını yaptı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye tarafından Sümbül Mahallesi'nde yapımı tamamlanan oyun parkının açılışını yaptı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye tarafından Sümbül Mahallesi'nde yapımı tamamlanan oyun parkının açılışını yaptı.

Akbıyık, 223 metrekare alana yapılan, oyun grubu, kondisyon aletleri, kameriye ve bankların yer aldığı parkın hayırlı olmasını diledi.

Ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Akbıyık, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Sümbül Mahallesi Muhtarı ve Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç da mahallenin ilk kez parka kavuştuğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari Valisi Akbıyık oyun parkının açılışını yaptı - Son Dakika

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