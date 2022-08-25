Vali Akbıyık, sancak devir teslim törenine katıldı - Son Dakika
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Vali Akbıyık, sancak devir teslim törenine katıldı

25.08.2022 11:10
Vali Akbıyık, sancak devir teslim törenine katıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen sancak devir teslim törenine katıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen sancak devir teslim törenine katıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, görevini Albay Ali Aydın Torun'a devretti.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve diğer görevliler katıldı.

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Kaynak: AA

Hakkari, Komando, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Akbıyık, sancak devir teslim törenine katıldı - Son Dakika

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