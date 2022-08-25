Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve diğer görevliler katıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, görevini Albay Ali Aydın Torun'a devretti.

Kaynak: AA

Hakkari, Komando, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vali Akbıyık, sancak devir teslim törenine katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.