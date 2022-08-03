Akbıyık'a ziyaretinde Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım eşlik etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımına başlanan 1250 öğrenci kapasiteli yurdun binasında inceleme yaptı.

Kaynak: AA

gençlik, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vali Akbıyık, yapımı devam eden yurt binasında incelemelerde bulundu - Son Dakika

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