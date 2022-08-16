Vali Akbıyık, hafriyat döküm alanında inceleme yaptı - Son Dakika
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Vali Akbıyık, hafriyat döküm alanında inceleme yaptı

16.08.2022 14:19
Vali Akbıyık, hafriyat döküm alanında inceleme yaptı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, hafriyat döküm alanında incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, hafriyat döküm alanında incelemelerde bulundu.

Biçer Mahallesi'ndeki alana giden Akbıyık, parke taşı döşenmesi planlanan yolu kontrol etti, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'ten bilgi aldı.

Mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Akbıyık, yol çalışmalarının kısa sürede başlayacağını aktardı.

Akbıyık'a İl Emniyet Müdürü Savalat Mete Pınar eşlik etti.

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Kaynak: AA

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Akbıyık, hafriyat döküm alanında inceleme yaptı - Son Dakika

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