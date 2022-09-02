Muhtar Nedim Kanat, mahalle yolunun asfalta kavuşmasının sevincini yaşadıklarını belirterek katkılarından dolayı Vali Akbıyık ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Vali Akbıyık, mahalle yolundaki asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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