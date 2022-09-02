Vali Akbıyık, mahalle yolundaki asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Vali Akbıyık, mahalle yolundaki asfalt çalışmalarını inceledi

02.09.2022 13:46
Vali Akbıyık, mahalle yolundaki asfalt çalışmalarını inceledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Karşıyaka Mahallesi'nde yürütülen asfalt çalışmalarını inceledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Karşıyaka Mahallesi'nde yürütülen asfalt çalışmalarını inceledi.

Mahalleyi ziyaret eden Akbıyık, Çalke mevkisinde yeni asfaltlanan yoldaki çalışmalarla ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'ten bilgi aldı.

Mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Akbıyık, yakından ilgilendiği çocuklara kitap hediye etti.

Muhtar Nedim Kanat, mahalle yolunun asfalta kavuşmasının sevincini yaşadıklarını belirterek katkılarından dolayı Vali Akbıyık ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Akbıyık'a, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu eşlik etti.

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Kaynak: AA

Karşıyaka, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Akbıyık, mahalle yolundaki asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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