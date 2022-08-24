Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Liselere Giriş Sınavı'nda ( LGS ) kentte ilk üçe giren ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda ( YKS ) tıp fakültelerini kazanan 18 öğrenciyi makamında kabul etti.

Kaynak: AA

Hakkari, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakkari Valisi Akbıyık, başarılı öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

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