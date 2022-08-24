Hakkari Valisi Akbıyık, başarılı öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Hakkari Valisi Akbıyık, başarılı öğrencilerle bir araya geldi

24.08.2022 15:49
Hakkari Valisi Akbıyık, başarılı öğrencilerle bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) kentte ilk üçe giren ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tıp fakültelerini kazanan 18 öğrenciyi makamında kabul etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) kentte ilk üçe giren ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tıp fakültelerini kazanan 18 öğrenciyi makamında kabul etti.

Tebrik ettiği öğrencilere hediyeler veren Akbıyık, kentin eğitim anlamında da adından söz ettirmeye başladığını belirtti.

Kentte eğitim yatırımlarına öncelik verdiklerini dile getiren Akbıyık, "Gururluyuz çünkü Hakkari'miz eğitimde kendi hikayesini yazmaya başladı." dedi.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve şube müdürleri de hazır bulundu.

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Kaynak: AA

Hakkari, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari Valisi Akbıyık, başarılı öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

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