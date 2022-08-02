Hakkari Valisi Akbıyık, şehit güvenlik korucularının ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Hakkari Valisi Akbıyık, şehit güvenlik korucularının ailelerini ziyaret etti

02.08.2022 20:21
Hakkari Valisi Akbıyık, şehit güvenlik korucularının ailelerini ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucularının Şemdinli ilçesindeki ailelerine ziyarette bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucularının Şemdinli ilçesindeki ailelerine ziyarette bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, Aktütün 6. Hudut Tabur Komutanlığında askerlerle bir araya geldi.

Ardından Uğurçan köyüne giden Akbıyık, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan güvenlik korucuları Kemal İmece ve Avdi Demir'in ailelerine başsağlığı diledi.

Aynı saldırıda şehit olan güvenlik korucuları Veysi Sebik ve Bülent Vermez'in ilçe merkezindeki ailelerini de ziyaret eden Akbıyık, taziye dileklerini ilettiği aile fertlerinin talep ve sorunlarını dinledi.

Devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu dile getiren Akbıyık'a, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar eşlik etti.

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Kaynak: AA

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari Valisi Akbıyık, şehit güvenlik korucularının ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

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