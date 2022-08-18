Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, beraberindeki protokol üyeleriyle Yeniışık köyünü ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakkari Valisi Akbıyık, Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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