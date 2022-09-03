Vali İdris Akbıyık, Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde ziyaretlerde bulundu, açılış törenine katıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ile ilçeye gitti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Büyükçiftlik beldesinde yapılan kapalı spor salonu ve halı sahanın açılışını yapan Akbıyık, çocuklarla futbol oynadı.

Yeni Mahalle'de bir araya geldiği vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Akbıyık, daha sonra İpek Yolu'nda yapımı devam eden otelde incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.