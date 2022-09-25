Vali Akbıyık, Şemdinli ve Derecik'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Vali Akbıyık, Şemdinli ve Derecik'te ziyaretlerde bulundu

25.09.2022 12:02
Vali Akbıyık, Şemdinli ve Derecik'te ziyaretlerde bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Derecik Kaymakamı Doğukan Mızrak ve protokol üyeleriyle, Umurlu Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

İlçede yapımı devam eden hükümet konağı binasında inceleme yaptıktan sonra Mızrak'la makamında bir araya gelen, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Akbıyık, beraberindekilerle şehitliği ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Devlet Hastanesini de ziyaret eden Akbıyık, şehit torunu Songül Çetinkaya'nın evine misafir oldu, aile bireylerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Ardından Şemdinli'ye geçen Akbıyık, Belediye Başkanı Tahir Saklı'yla bir araya geldi, seyir tepesinde incelemelerde bulundu.

Hz. Aişe Yatılı Kız Kur'an Kursu'nu başarıyla tamamlayan 83 öğrenci için düzenlenen icazet merasimine katılan Akbıyık, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı ile birlikte öğrencilere hafızlık belgelerini verdi.

Eda ve Özcan Şen çiftinin düğün törenine katılarak vatandaşlarla halay çeken Akbıyık, Kaymakam Batuhan Taşgın ile makamında bir araya geldi.

Akbıyık, Taşgın ve beraberindeki protokol üyeleriyle esnafı ziyaret etti, İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası inşaatını inceledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Akbıyık, Şemdinli ve Derecik'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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