Hakkari, Van'daki fuarda tanıtılıyor

Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın destekleriyle kentin tanıtımı Van'daki fuarda yapılıyor.



Van'da düzenlenen '10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı' ile '3. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi'nde Hakkari Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kentin kültürel, tarihi ve turistik değerlerinin tanıtımını gerçekleştirmek üzere stant kuruldu.



Hakkari Valiliği, İl Özel idaresi ve DAKA desteği ile Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından açılan stant, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.



Hakkari tanıtımının gerçekleştirildiği stantta Hakkari tanıtım videosu sunumu, ZAP markasına ait yöresel ikramlar, yöresel yemek olan Devin ikramı ve tanıtım materyalleri ile kentin doğal, tarihi, turistik ve kültürel değerleri fuar katılımcılarına tanıtılıyor.



Fuarın ilk gününde Hakkari standını Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet ziyaret etti. Gelen konuklara İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu eşlik etti. - HAKKARİ