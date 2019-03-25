Son Dakika Haberleri: Hakkari-Van Kara Yolunda Toprak Kayması

Hakkari-Van Kara Yolunda Toprak Kayması

1 saat önce

Hakkari-Van kara yolu toprak kayması nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

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Hakkari- Van kara yolu toprak kayması nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, Hakkari-Van kara yolundaki Depin polis kontrol noktası yakınında toprak kayması meydana geldi.

Olayın yaşandığı yere giden Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Kara yolunda biriken toprak ve kaya parçalarını iş makineleriyle temizleyen ekipler, yolu tekrar trafiğe açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:52 Kaynak: AA

Polis, Van, Hakkari, Güncel
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