Hakkari-Van Kara Yolunda Toprak Kayması
1 saat önce
Hakkari-Van kara yolu toprak kayması nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.
Hakkari- Van
kara yolu toprak kayması nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.
Alınan bilgiye göre, Hakkari-Van kara yolundaki Depin polis kontrol noktası yakınında toprak kayması meydana geldi.
Olayın yaşandığı yere giden Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, bölgede çalışma başlattı.
Kara yolunda biriken toprak ve kaya parçalarını iş makineleriyle temizleyen ekipler, yolu tekrar trafiğe açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:52 Kaynak: AA
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