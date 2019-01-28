Son Dakika Haberleri: Hakkari-Van Karaoluna Dev Kayalar Düştü

Hakkari-Van Karaoluna Dev Kayalar Düştü

20 dakika önce

Hakkari'de etkisini sürdüren karla karışık yağmur nedeniyle Hakkari-Van karayoluna dev kayaların düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı.

Hakkari-Van Karaoluna Dev Kayalar Düştü, System.String[]
Hakkari'de etkisini sürdüren karla karışık yağmur nedeniyle Hakkari-Van karayoluna dev kayaların düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı.

Kent merkezinden 4 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Van karayoluna dağlarda kopan büyük kaya parçaları düştü.

Şans eseri can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda kapanan karayoluna karayolları ekipleri anında müdahale etti. Çığ ve kaya düşmelerine rağmen canla başla çalışan karayolları ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları yetkilileri ise çalışmaların devam ettiğini belirterek, yolun kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını belirtiler - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:10 Kaynak: İHA

Van, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın Van'da Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı

CHP Parti Binasına Kilit Vuran İlçe Yönetimi, CHP'li Başkan Adayı ve Partilileri Sokakta Bıraktı CHP PM Üyesi Haluk Pekşen Açıkladı: Şerdil Dara Odabaşı Yeniden Değerlendirilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 20:30:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari-Van Karaoluna Dev Kayalar Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]