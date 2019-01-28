Hakkari-Van Karaoluna Dev Kayalar Düştü

Hakkari'de etkisini sürdüren karla karışık yağmur nedeniyle Hakkari-Van karayoluna dev kayaların düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkisini sürdüren karla karışık yağmur nedeniyle Hakkari-Van karayoluna dev kayaların düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı.



Kent merkezinden 4 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Van karayoluna dağlarda kopan büyük kaya parçaları düştü.



Şans eseri can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda kapanan karayoluna karayolları ekipleri anında müdahale etti. Çığ ve kaya düşmelerine rağmen canla başla çalışan karayolları ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Karayolları yetkilileri ise çalışmaların devam ettiğini belirterek, yolun kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını belirtiler - HAKKARİ

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