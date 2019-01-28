Son Dakika Haberleri: Hakkari-Van Karayoluna Çığ Düştü, Bir Araç Çığdan Saniyelerle Kurtuldu

Hakkari-Van Karayoluna Çığ Düştü, Bir Araç Çığdan Saniyelerle Kurtuldu

1 saat önce

Hakkari-Van karayoluna çığ düştü, bir araç çığdan saniyelerle kurtuldu Hakkari-Van karayoluna inen çığ saniye saniye görüntülendi İş makineleri geri manevra yaparak çığdan kaçtıHAKKARİ - Hakkari-Van karayoluna inen çığ saniye saniye görüntülenirken, bir araç ise çığın altında kalmaktan son...

Hakkari- Van karayoluna çığ düştü, bir araç çığdan saniyelerle kurtuldu
Hakkari-Van karayoluna inen çığ saniye saniye görüntülendi
İş makineleri geri manevra yaparak çığdan kaçtı

HAKKARİ - Hakkari-Van karayoluna inen çığ saniye saniye görüntülenirken, bir araç ise çığın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Karla karışık yağmurla birlikte şimdiye kadar 30'a yakın çığın düştüğü Hakkari-Van ve Hakkari- Çukurca karayoluna çığlar inmeye devam ediyor. Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, kent merkezinden 11 kilometre mesafede bulunan 1. Tünel mevkiinde çalışırken, üzerlerine doğru çığ gelmeye başladı. İş makinelerinin arasında kalan ve içinde 5 kişinin bulunduğu bir otomobil ise çığın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Çığın inişi ve o esnada yaşanan korku ile panik, iş makineleri operatörleri Serkan ve Resul Değirmenci tarafından saniye saniye görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:15 Kaynak: İHA

Van, Hakkari, 3. Sayfa
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