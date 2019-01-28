Hakkari-Van Karayoluna Çığ Düştü, Bir Araç Çığdan Saniyelerle Kurtuldu
1 saat önce
Hakkari-Van karayoluna çığ düştü, bir araç çığdan saniyelerle kurtuldu Hakkari-Van karayoluna inen çığ saniye saniye görüntülendi İş makineleri geri manevra yaparak çığdan kaçtıHAKKARİ - Hakkari-Van karayoluna inen çığ saniye saniye görüntülenirken, bir araç ise çığın altında kalmaktan son...
Hakkari- Van
karayoluna çığ düştü, bir araç çığdan saniyelerle kurtuldu
Hakkari-Van karayoluna inen çığ saniye saniye görüntülendi
İş makineleri geri manevra yaparak çığdan kaçtı
HAKKARİ - Hakkari-Van karayoluna inen çığ saniye saniye görüntülenirken, bir araç ise çığın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Karla karışık yağmurla birlikte şimdiye kadar 30'a yakın çığın düştüğü Hakkari-Van ve Hakkari- Çukurca
karayoluna çığlar inmeye devam ediyor. Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, kent merkezinden 11 kilometre mesafede bulunan 1. Tünel mevkiinde çalışırken, üzerlerine doğru çığ gelmeye başladı. İş makinelerinin arasında kalan ve içinde 5 kişinin bulunduğu bir otomobil ise çığın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Çığın inişi ve o esnada yaşanan korku ile panik, iş makineleri operatörleri Serkan
ve Resul Değirmenci tarafından saniye saniye görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:15 Kaynak: İHA
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