Son Dakika Haberleri: Hakkari-Van karayolunda EYP'li tuzak imha edildi
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Hakkari-Van karayolunda EYP'li tuzak imha edildi

1 saat önce

Hakkari-Van karayolunda tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Hakkari-Van karayolunda EYP'li tuzak imha edildi, System.String[]
Hakkari- Van karayolunda tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; Hakkari-Van karayolu üzerinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 adet gizlenmiş vaziyette el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
Hakkari, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:13 Kaynak: İHA
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