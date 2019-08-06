Son Dakika Haberleri: Hakkari-Van karayolunda EYP'li tuzak imha edildi
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Hakkari-Van karayolunda EYP'li tuzak imha edildi

43 dakika önce

Hakkari-Van karayolunda tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Hakkari-Van karayolunda EYP'li tuzak imha edildi, System.String[]
Hakkari- Van karayolunda tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) güvenlik güçleri tarafından imha edildi. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; Hakkari-Van karayolu üzerinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 adet gizlenmiş vaziyette el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
(İHA)
Hakkari, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:35 Kaynak: İHA
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