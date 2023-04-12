HAKKARİ'DE YOLCU OTOBÜSÜ, KARŞI YÖNDEN GELEN TIR VE MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI 3 ÖLÜ, 7 YARALI - Son Dakika
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HAKKARİ'DE YOLCU OTOBÜSÜ, KARŞI YÖNDEN GELEN TIR VE MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI 3 ÖLÜ, 7 YARALI

12.04.2023 19:12

Van karayolunda yolcu otobüsünün karşı yönden gelen TIR ve minibüsle kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Van karayolunda yolcu otobüsünün karşı yönden gelen TIR ve minibüsle kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Hakkari- Van karayolunun 50'nci kilometresindeki Sarıtaş köyü yakınlarında meydana geldi. Yüksekova yönünden Van'a gitmekte olan VanGölü Turizm'e ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, karşı yönden gelen TIR ve minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova ve Van'ın Başkale ilçesindeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaşamını yitiren ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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HAKKARİ'DE YOLCU OTOBÜSÜ, KARŞI YÖNDEN GELEN TIR VE MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI 3 ÖLÜ, 7 YARALI HAKKARİ'DE YOLCU OTOBÜSÜ, KARŞI YÖNDEN GELEN TIR VE MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI 3 ÖLÜ, 7 YARALI Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yüksekova, Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: HAKKARİ'DE YOLCU OTOBÜSÜ, KARŞI YÖNDEN GELEN TIR VE MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI 3 ÖLÜ, 7 YARALI - Son Dakika
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