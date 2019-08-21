Hakkari- Van karayolunda kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Van karayolunda kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Van karayolunda, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde, Van Karayolu'nun 30'uncu kilometresindeki Gençlik Köprüsü yakınında meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne gelen Diyar Turan yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, Turan'ın babası Mehmet Turan, annesi Behice Turan ve ağabeyi Kerimullah Turan ve diğer otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.