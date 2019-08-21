Hakkari-Van karayolunda kaza: 3 yaralı
20 dakika önce
Hakkari-Van karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:48 Kaynak: İHA
Hakkari- Van karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandı.
Kaza, Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Gençlik Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla hastanelere sevk edildi. - HAKKARİ
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