Son Dakika Haberleri: Hakkari-Van karayolunda kaza: 3 yaralı
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Hakkari-Van karayolunda kaza: 3 yaralı

20 dakika önce

Hakkari-Van karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandı.

Hakkari-Van karayolunda kaza: 3 yaralı, System.String[]

Hakkari- Van karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandı.


Kaza, Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Gençlik Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla hastanelere sevk edildi. - HAKKARİ

Gençlik Köprüsü, Hakkari, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:48 Kaynak: İHA
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