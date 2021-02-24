Hakkari, Van ve Hatay hudut hatlarında uyuşturucu, kaçak sigara ile tüfek ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari, Van ve Hatay hudut hatlarında uyuşturucu, kaçak sigara ile tüfek ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari, Van ve Hatay hudut hatlarında av tüfeği, uyuşturucu madde ile kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari, Van ve Hatay hudut hatlarında av tüfeği, uyuşturucu madde ile kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, hudut kartallarının sınırlardaki keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğü belirtilerek şunlar kaydedildi: "Hudut kartallarımız vatan nöbetinde. Hakkari, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 20 av tüfeği, 8 kilo 176 gram toz esrar ve 6 bin 800 paket sigara ele geçirildi."

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