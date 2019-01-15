Son Dakika Haberleri: Hakkari Van ve Yüksekova'da Kapanan Yollar Açılıyor

Hakkari Van ve Yüksekova'da Kapanan Yollar Açılıyor

2 saat önce

Van ve Yüksekova'da kapanan yollar açılıyorVan ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 138 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van ve Yüksekova'da kapanan yollar açılıyor

Van ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 138 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, kapanan yerleşim yerlerinin yollarını açmak için yoğun mücadele yürütüyor.

Yüksekova ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 62 köy ve 115 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 1, yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaştığı belirtilirken, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri kapanan köy ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yapılan çalışmalarda birçok köy ve mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Van ve çevresini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle de 25 mahalle ve 36 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:17 Kaynak: DHA

Kar, Hakkari, Yüksekova, Van, Güncel
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