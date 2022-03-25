HAKKARİ-VAN YOLUNA KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ, 2 SAAT ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika
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HAKKARİ-VAN YOLUNA KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ, 2 SAAT ULAŞIMA KAPANDI

25.03.2022 15:19

Van yolunun kent merkezi girişi, yamaçtan kopan kaya parçalarının düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.

HAKKARİ- Van yolunun kent merkezi girişi, yamaçtan kopan kaya parçalarının düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yol, 2 saat süren çalışma sonucu yeniden açıldı.

Hakkari-Van yolunun Seresolan mevkisinde, yağış sonrası yamaçtan kopan kaya parçaları, kent merkezi girişine düştü. Yolun 2 yönlü olarak trafiğe kapanması üzerine Karayolları ekiplerine haber verildi. Yüksekte düşmeden kalan büyük kaya parçalarının indirilmesi için de bölgeye iş makineleri sevk edildi. Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri ve iş makinesiyle gelen İl Özel İdaresi ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HAKKARİ, (DHA)-

HAKKARİ-VAN YOLUNA KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ, 2 SAAT ULAŞIMA KAPANDI
HAKKARİ-VAN YOLUNA KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ, 2 SAAT ULAŞIMA KAPANDI
HAKKARİ-VAN YOLUNA KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ, 2 SAAT ULAŞIMA KAPANDI
HAKKARİ-VAN YOLUNA KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ, 2 SAAT ULAŞIMA KAPANDI
HAKKARİ-VAN YOLUNA KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ, 2 SAAT ULAŞIMA KAPANDI
HAKKARİ-VAN YOLUNA KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ, 2 SAAT ULAŞIMA KAPANDI
HAKKARİ-VAN YOLUNA KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ, 2 SAAT ULAŞIMA KAPANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAKKARİ-VAN YOLUNA KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ, 2 SAAT ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HAKKARİ-VAN YOLUNA KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ, 2 SAAT ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika
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