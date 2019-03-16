Son Dakika Haberleri: Hakkari ve Bitlis İçin Yağış Uyarısı

Hakkari ve Bitlis İçin Yağış Uyarısı

5 dakika önce

Meteoroloji, Hakkari ve Bitlis için yoğun yağış uyarısında bulundu.

Hakkari ve Bitlis İçin Yağış Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji, Hakkari ve Bitlis için yoğun yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, zaman zaman karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı, Hakkari ve Bitlis çevreleri yoğun yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıkları bölgede 2-4 derece azalacak.

Rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklığı Van'da 7, Hakkari ve Muş'ta 3, Bitlis'te 2 derece olacak.

Muş çevreleri başta olmak üzere çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:44 Kaynak: AA

Muş, Bitlis, Hakkari, Güncel
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