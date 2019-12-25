Hakkari ve Bitlis için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari ve Bitlis için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Hakkari ve Bitlis için yoğun kar yağışı uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Bitlis ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Hakkari ve Bitlis için yoğun kar yağışı uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Bitlis ve Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Van Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, bu geceden itibaren doğu bölgelerimizde görülecek yağışların Bitlis ve Hakkari illerimizde 1400 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde gerçekleşeceği tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuz şartlara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - HAKKARİ

Hakkari, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar, Türkiye'yi etkisi altına alıyor! İstanbul ve Ankara da listede
Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi

Son Dakika Haberleri
23:56 Kocaeli'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
23:54 İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
23:50 Halı sahada kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı öldü - Son Dakika
23:49 "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika
23:47 DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika
23:31 Halısahada 15 gün içerisinde 2 ölüm! Bu kez Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 23:59:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari ve Bitlis için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]