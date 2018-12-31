Son Dakika Haberleri: Hakkari ve Bitlis'te 383 Köy ve Mezranın Yolu Ulaşıma Kapandı

Hakkari ve Bitlis'te 383 Köy ve Mezranın Yolu Ulaşıma Kapandı

16 dakika önce

HAKKARİ ve Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayıp, aralıklı olarak sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle Bitlis ve Hakkari'de 383 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari ve Bitlis'te 383 Köy ve Mezranın Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
HAKKARİ ve Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayıp, aralıklı olarak sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle Bitlis ve Hakkari'de 383 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de dün akşam saatlerinde başlayan, aralıklarla etkili olan kar yağışı sonucu 30 köy ve 66 mezranın yolu kapanırken, merkezdeki kar kalınlığı 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi buldu. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken bölgedeki ulaşımda ise aksaklıklara neden oldu.

Bitlis ve ilçelerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bitlis ve ilçelerine bağlı 287 köy ve mezranın yolu kapanırken kar kalınlığı merkezde 30 santimetre, yüksek kesimlerde de yarım metreyi aştı. Bitlis İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlatırken belediye ekipleri ise şehir merkezindeki çalışmalarını sürdürüyor.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:36 Kaynak: DHA

Kar, Hakkari, Bitlis, 3. Sayfa, Güncel
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