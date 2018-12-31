Son Dakika Haberleri: Hakkari ve Bitlis'te 383 Köy ve Mezranın Yolu Ulaşıma Kapandı

Hakkari ve Bitlis'te 383 Köy ve Mezranın Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Hakkari ve Bitlis'te 383 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı (2)YÜKSEKOVA'DA KAR KALINLIĞI 30 SANTİM OLDUHakkari Yüksekova'da etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığı da ilçe merkezinde 30, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.

Hakkari ve Bitlis'te 383 Köy ve Mezranın Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Hakkari ve Bitlis'te 383 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı (2)

YÜKSEKOVA'DA KAR KALINLIĞI 30 SANTİM OLDU

Hakkari Yüksekova'da etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığı da ilçe merkezinde 30, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için yoğun çalışma yürütürken, karda yürümek zorunda kalanlar ise zor anlar yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:25 Kaynak: DHA

Yüksekova, Bitlis, Hakkari, Güncel
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