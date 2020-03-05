Hakkari ve Bitlis'te CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari ve Bitlis'te CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika

Hakkari ve Bitlis'te CHP'li Özkoç'a tepki

6 saat önce

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı ile Bitlis Beşminare Düşünce Akademisi, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Hakkari ve Bitlis'te CHP'li Özkoç'a tepki, System.String[]

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı ile Bitlis Beşminare Düşünce Akademisi, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Hakkari İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de rejime ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verdiği anımsatıldı.

Bu mücadele şehit ve gazilerin olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında burada tekrar etmeyi zul addetiğimiz sözlerle ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur. Öncelikle Engin Özkoç'un Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Engin Özkoç'un bu sözleri siyasi eleştiri değil, apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz. Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil onun temsil ettiği makama da yapılmıştır."

Bitlis

Bitlis Beşminare Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Ülkenin çok hassas bir dönemden geçtiği bugünlerde, Cumhurbaşkanı ve Başkomutana yönelik sarf ettiği cümlelerinden dolayı Özkoç'u kınadığını belirten Durer, şunları kaydetti:

"Ülkenin Cumhurbaşkanına saygı duymak zorundasınız. Muhalefet partisinin bir üyesi olup devletin en üst makamındaki birine saygısızca saldırmanız ve bunu böyle bir zamanda kargaşa çıkarmak için bilinçli şekilde yapmanızı görmezden gelemeyiz. İçine düşülen bu garabetle ilgili acilen işlem yapılmalı. TBMM'nin saygınlığına gölge düşüren bu saygısızlık muhakkak bir cezai müeyyide ile sonuçlanmalıdır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Hakkari, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:58 Kaynak: AA
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